написать: "Что нам даёт семья?" и "Функции школы"
География
написать: "Что нам даёт семья?" и "Функции школы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
функции школы воспитать нравственную личность
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