В одном мешке 54 кг. муки, а в другом 72 кг. муки. Муку рассыпали в одинаковые пакеты. Из первого мешка получилось на 6 пакетов меньше. Сколько пакетов муки закотовили из вдух мешков?

Гость: Гость:

72-54=18 кг на столько было меньше в 1 мешке 18/6=3 кг в одном пакете (54+72)/3=42 пакета всего если надо узнать сколько муки получили из каждого мешка то надо сделать так (72-54)/6=3 кг в одном пакете 54/3=18 пакетов получили из 1 мешка 72/3=24 пакета получили из 2 мешка 18+24=42 мешка вышло всего и так и так ответ верный