В одном мешке 54 кг. муки, а в другом 72 кг. муки. Муку рассыпали в одинаковые пакеты. Из первого мешка получилось на 6 пакетов меньше. Сколько пакетов муки закотовили из вдух мешков?

Математика
В одном мешке 54 кг. муки, а в другом 72 кг. муки. Муку рассыпали в одинаковые пакеты. Из первого мешка получилось на 6 пакетов меньше. Сколько пакетов муки закотовили из вдух мешков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72-54=18 кг на столько было меньше в 1 мешке 18/6=3 кг в одном пакете (54+72)/3=42  пакета всего   если надо узнать сколько муки получили из каждого мешка то надо сделать так (72-54)/6=3 кг в одном пакете 54/3=18 пакетов получили из 1 мешка 72/3=24 пакета получили из 2 мешка 18+24=42 мешка вышло всего  и так и так ответ верный 
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