Добрый день,помогите решить задачу! Из Санк-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48 км.ч,а через час после этого из Москвы в Санк-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82 км.ч.Найдите расстояние между поезд...

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просто пояснение товарный поезд уже прошел 48 км до того, как выити скорому В последнем деиствии расстояние общее больше , чем расстояние от Москвы до Санкт Питербурга и 48 км получилось то есть они едут уже в разном направлении 48+(48+82)=178 км прошли до встречи за час 650-178=472 расстояние между ними через час после выхода скорого поезда (3*48)+(82*2)=308 км прошли до встречи через 3 часа после выхода товарного поезда 650-308=342 км осталось проити через 3 часа после выхода товарного поезда (6*48 )+(5*82)=698 км общее расстояние через 5 часов после выхода скорого поезда 698- 650 = 48 км расстояние между поездами