как называется изменение имен существительных по падежам?

Русский язык
как называется изменение имен существительных по падежам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
склонение                                                     
Гость:
Это называется склонением
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