как называется изменение имен существительных по падежам?
Русский язык
как называется изменение имен существительных по падежам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
склонение
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Это называется склонением
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