цена товара понизилась с 57,5 рублей до 48,3 рубля.На сколько процентов понизилась цена товара?
Математика
цена товара понизилась с 57,5 рублей до 48,3 рубля.На сколько процентов понизилась цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57,5-48,3=9,2руб- понизилась цена 57,5 - 100 9,2 - х х=9,2*100/57,5=16% - на 16% понизилась цена
Гость:
57.7 = 100% 57.7/100=0.575(1%) 48.3=84% 100-84=16% цена понизилась на 16%
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