помогите разобрать слово СЫЗНОВА по составу
Русский язык
помогите разобрать слово СЫЗНОВА по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставки: с-ыз-; корень: -нов-; суффикс: -а-
Гость:
с-приставка,ыз-приставка,нов-корень,а-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Скол...
Математика
Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же пр...
Физика
Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость л...