помогите разобрать слово СЫЗНОВА по составу

Русский язык
помогите разобрать слово СЫЗНОВА по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставки: с-ыз-; корень: -нов-; суффикс: -а-
Гость:
с-приставка,ыз-приставка,нов-корень,а-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Скол...
Ответить
Физика
какое количество вещества содержится в 39 г железа
Ответить
Математика
Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же пр...
Ответить
Физика
Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость л...
Ответить
Математика
решыть задания: 3/4+(-0,5)= 5 2/3+ (-0,5)=
Ответить