решыть задания: 3/4+(-0,5)= 5 2/3+ (-0,5)=

Математика
решыть задания: 3/4+(-0,5)= 5 2/3+ (-0,5)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4+(-0,5)=0,75-0,5=0,25     5 2/3+(-0,5)=17/3-5/10=17/3-1/2=34/6-3/6=21/6=7/2=3 1/2=3,5
Гость:
3\4+(-0.5)=0.25  так как 3/4=0,75 а 0,75 больше чем0,5 значит знак + потому что у большего числа стоит знак +      
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