Обчисліть об'єм і масу амоніаку за нормальних умов добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0.5 моль.
Химия
Обчисліть об'єм і масу амоніаку за нормальних умов добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0.5 моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)2SO4=2NH3+H2SO4 n(NH3)=0,5*2=1 моль V(NH3)=22,4 л m(NH3)=17г
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