турист ,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км\час прибыв пункт назначения.Обратно он шел со скоростью 5км\час .На весь путь турист затратил 2,6 часов .Сколько часов затратил турист,двигаясь по горной дороге ?
Математика
турист ,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км\час прибыв пункт назначения.Обратно он шел со скоростью 5км\час .На весь путь турист затратил 2,6 часов .Сколько часов затратил турист,двигаясь по горной дороге ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - расстояние х/1,5+х/5=2,6 5х+1,5х=19,5 6,5х=19,5 х=3 км - расстояние 3/1,5=2 часа по горной дороге
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