придумать маленькую сказку о героях,которые живут в сказочной стране.В этой стране все время идет дождь.Какие герои там могут жить?

Гость: Гость:

Жили-были в городе Мокрограде папа-дождь, мама-дождица и их сынок-дождик. В этом городе кроме семьи дождей жили жирафы, кролики и крокодилы. От вечных дождей хорошо жилось только крокодилам. А жирафы и кролики очень сильно страдали от вечной мокроты и однажды заболели. Умная кобра-врач сказала, что это ОРЗ. Когда-то эта кобра узнала, что из её яда сделали лекарство, и решила стать врачом. К тому же это была самая прибыльная профессия. Кобра пошла (а точнее сказать, поползла), чтобы уговорить дожди идти не так сильно, ну или хотя бы стать тёплым дождём. Дожди согласились. Кобра, вылечив кроликов и жирафов, решила, что пришёл её час, уползла в лес и не вернулась. Кролик нашёл её тело, рассказал всем остальным. Звери погрустили, похоронили врачевательницу, и больше в этой стране никто не болел, все жили весело и счастливо. или В некотором царстве, в некотором государстве было сказочное место Моряндия. И жили там папа Дождь и мама Дождинка. Они жили весело и счастливо. Дождь был синего цвета, а Дождинка - голубого. Но однажды прилетела чёрная туча, и полил чёрный дождь. Он был холодный-прехолодный. Всё стало погибать: цветы, деревья, птицы. И в это время родился ребёнок - Дождёнок. Он был золотого цвета. И он был наделён такой могучей силой и добротой, что чёрный дождь покинул это место навсегда. Полил тогда голубой дождь, и в стране Моряндии запели птицы, и расцвели цветы. Полил синий дождь, и созрели фрукты на деревьях. А полил золотой дождь, и всё стало золотым и радостным. Как все радовались!