Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5.Скорость волка 16целых4/5 м/с. Лиса убегала от волка со скоростью 10целых1/2 м/с. Через сколько секунд волк догонит лису? Ответ я знаю через 12сек а вот как решить...

Математика

Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5.Скорость волка 16целых4/5 м/с. Лиса убегала от волка со скоростью 10целых1/2 м/с. Через сколько секунд волк догонит лису? Ответ я знаю через 12сек а вот как решить нет помогите плиззз

Автор: Гость