Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5.Скорость волка 16целых4/5 м/с. Лиса убегала от волка со скоростью 10целых1/2 м/с. Через сколько секунд волк догонит лису? Ответ я знаю через 12сек а вот как решить...
Математика
Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5.Скорость волка 16целых4/5 м/с. Лиса убегала от волка со скоростью 10целых1/2 м/с. Через сколько секунд волк догонит лису? Ответ я знаю через 12сек а вот как решить нет помогите плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из скорости волка вычесть скорость лисы 16 4/5-10 1/2= 16,8-10,5= 6,3 м/с- разность скоростей волка и лисы делим расстояние на разность скоростей 75 3/5 :6,3= 75,6:6,3= 12 сек
Гость:
сначало вырази дроби так проще 75целых3/5=378/5=75.6м/с 16целых4/5 м/с=84/5=16,8м/с 10целых1/2 м/с=21/2=10.5 м/с 1) 16.8-10.5=6.3м/с скорость сближения 2) 75.6/6.3=12 секунд
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