со ставте структурную и электронную формулу CS2

Химия
со ставте структурную и электронную формулу CS2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                         S=C=S структурная
Гость:
 структурная S=C=S электронная S::C::S, покажи, что электронные пары смещены до атома серы, потому что он имеет большую электроотрицательность
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