напишите уравнение реакции взаимодействия магния с разбавленной азотной кислотой(продуктом восстановления является нитрат аммония).Рассмотрите его в свете ОВР.

Химия

напишите уравнение реакции взаимодействия магния с разбавленной азотной кислотой(продуктом восстановления является нитрат аммония).Рассмотрите его в свете ОВР.

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