напишите уравнение реакции взаимодействия магния с разбавленной азотной кислотой(продуктом восстановления является нитрат аммония).Рассмотрите его в свете ОВР.

Химия
напишите уравнение реакции взаимодействия магния с разбавленной азотной кислотой(продуктом восстановления является нитрат аммония).Рассмотрите его в свете ОВР.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Mg + 10HNO3 = NH4NO3 + 4Mg(NO3)2 + 3H2O восстановитель Mg(0) - 2e = Mg(+2)    8  4   окисление окислитель        N(+5) + 8e = N(-3)       2  1   восстановление
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