Расстояние вдоль экватора от Южной Америки до Африки

Гость: Гость:

1. Возьми линейку и измерь Африку по 20 параллели в северном полушарии и в южном. 2. Посмотри на карте именованный масштаб - сколько км. в однос сантиметре. 3. Надо умножить на масштаб те сантиметры, которые получились у тебя при измерении. Точно так действуй при определении расстояния между Ю.Америкой и Африкой вдоль экватора. Что такое экватор, думаю, знаешь.