Расстояние вдоль экватора от Южной Америки до Африки

Українська література
Расстояние вдоль экватора от Южной Америки до Африки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Возьми линейку и измерь Африку по 20 параллели в северном полушарии и в южном.  2. Посмотри на карте именованный масштаб - сколько км. в однос сантиметре.  3. Надо умножить на масштаб те сантиметры, которые получились у тебя при измерении.  Точно так действуй при определении расстояния между Ю.Америкой и Африкой вдоль экватора. Что такое экватор, думаю, знаешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
участок земли огородили забором из щитов,длина каждого из которых 3 метра.сколько израсходовали таких щитов, если длина участка 100 метров, а ширин...
Ответить
Математика
В воскресенье утром температура воздуха была -2 С. Какой стала температура воздуха в понедельник, если за сутки она изменилась: а) на -5 С. б) на 3...
Ответить
Русский язык
найти глаголы в повелительном и условном наклонении: запоет, обидит, отвари, выразил бы
Ответить
Математика
Решите неравенство: 1) 3-2(u-1)>8+u 2)5(u+2)+14<6-u
Ответить
Математика
поезд прошел 346км,за 4 часа.За первый час он прошел84целых 5/8км это дробом.за вторую-76целых-6/11км,а за третью-89 целых3/8км.Вопрос:за сколько к...
Ответить