найти глаголы в повелительном и условном наклонении: запоет, обидит, отвари, выразил бы
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найти глаголы в повелительном и условном наклонении: запоет, обидит, отвари, выразил бы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запоет -изъявительное наклонение обидит- изъявительное наклонение отвари - повелительное выразил бы - условное То есть нас интересует "отвари" и "выразил бы"
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