как сделать звукобуквенный разбор слова пятнистый

Гость: Гость:

п - (п*)-согл.,глух.парн.,мягк.парн. я - (и)-гл.,безуд. т - (т)-согл.,глух.парн.,тв.парн. н - (н*)-согл.,мягк.парн.,зв.непарн. и - (и)-гл.,ударн. с - (с)-согл.,глух.парн.,тв.парн. т - (т)-согл.,глух.парн.,тв.парн. ы - (ы)-гл.безуд. й - (й*)-согл.,зв.непарн.,мягк.непарн. _______________________________________ 9б.,9зв.