сочинение на тему что мы скажем каю и герде на прощяние

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Сочинение Герда в своей истории с Каем была умна и осторожна,а Кай её предал потому что был сильно околдован Снежной королевой .....Почему он так поступил ?скажете вы....Это была всего лишь слуйчайность патому что осколок попал ему в сердце....герда пережила столько всего чтобы стасти кая .ей удалось всего пережить ....она очень мужественая девочка...Вот что значит человеческая привязанность .ГЕрда потерпела и унижение и обиду чтобы найти своего брата .какая храбрость в этой хрупкой девчушке.и она в конец дабилась своего .И это всем пример!!! потому что она проивила героизм спасая брата!!!