войны с турцией и ираном в начале 19 века причины,командующие русской армии,условия заключения мира

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Война с Турцией: Война с Ираном: Причины: Вторжение на территорию Иран восстал против Молдавии русскими присоединения Грузии войсками к России Командующие: М.И. Кутузов И.В Гудович А.П.Тармасов Условия: Освобождение Заключение Десарабии от с Россией военного турецкого владычества союза Бухарестский мирный договор