войны с турцией и ираном в начале 19 века причины,командующие русской армии,условия заключения мира

Обществознание
войны с турцией и ираном в начале 19 века причины,командующие русской армии,условия заключения мира
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Гость:
                          Война с Турцией:                 Война с Ираном: Причины:     Вторжение на территорию          Иран восстал против                    Молдавии русскими                    присоединения Грузии                           войсками                            к России    Командующие:     М.И. Кутузов                     И.В Гудович                                                                     А.П.Тармасов     Условия:       Освобождение                          Заключение                       Десарабии от                         с Россией военного                 турецкого владычества                       союза                 Бухарестский мирный                            договор 
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