При одновременной работе двух насосов разной мощности бассейн наполняется водой за 8 часов. после ремонта насосов производительность первого из них увеличилась в 1,2 раза, а второго - в 1,6 раза, и при одновременной работе обои...

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Пусть объём бассейна равен 1, тогда время его заполнения до ремонта первым насосом – x, а вторым – y часов. Следовательно, 1/x - производительность первого насоса до ремонта, а 1/y - производительность второго насоса до ремонта. Зная, что бассейн до ремонта насосов заполняется за 8 часов, то составим первое уравнение: 8(1/x+1/y)=1, т.е. 8/x+8/y=1. 1,2(1/x) - производительность первого насоса до ремонта, а 1,6(1/y) - производительность второго насоса после ремонта. Зная, что бассейн после ремонта насосов заполняется за 6 часов, то составим второе уравнение: 6(12/x+16/y)=1, т.е. 7,2/x+9,6/y=1. Решив совместно эти два уравнения , получаем : x=12, y=24. Из найденных значений для x и y вычислим производительность первого насоса после ремонта: 1,2(1/x)=(1,2*1)/12=0,1 По формуле t=A/P найдём время наполнения бассейна при работе только первого насоса после ремонта: 1/0,1=10 ч. Ответ: 10 ч.