В треугольнике MNK угол N равен 120 градусов. Прямая NP перпендикулярна плоскости треугольнике MNK. Найдите MK, если MP = 4(корня из)5 , PK = 10 см, NP=8см
Геометрия
В треугольнике MNK угол N равен 120 градусов. Прямая NP перпендикулярна плоскости треугольнике MNK. Найдите MK, если MP = 4(корня из)5 , PK = 10 см, NP=8см
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: Угол N=120°,NP перпенд.MNK, MP=4кв.кор.из 5, PK=10 см, NP=8 см. Найти: MK. Решение: треугольник MNP прямоугольный, MP в кв=PN в кв+MN в кв MN=кор. кв из MPв кв - PN в кв=кор.кв.из 16×5-64=4. Треугольник PNK прямоугольный, PK в кв=PN в кв+NK в кв NK=кор. кв из PKв кв - PN в кв=кор.кв.из 100-64=6. Треугольник MNK по теореме косинусов MK в кв=MN в кв+NK в кв - 2×MN×NK×cosN = 16+36-2×4×6×cos 120°=52+2×24×(-0,5)= 52+24=76 MK=кор. кв из76=кор. кв из 4×19= 2 кор. кв из19 Ответ:MK= 2 кор. кв из19
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