цена билета ...р.пассажир отдал в кассу ...р. покупает ...билетов.сколько сдачи он должен получить?дополни условие и реши задачу

Математика

цена билета ...р.пассажир отдал в кассу ...р. покупает ...билетов.сколько сдачи он должен получить?дополни условие и реши задачу

Автор: Гость