цена билета ...р.пассажир отдал в кассу ...р. покупает ...билетов.сколько сдачи он должен получить?дополни условие и реши задачу

Математика
цена билета ...р.пассажир отдал в кассу ...р. покупает ...билетов.сколько сдачи он должен получить?дополни условие и реши задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена билета 50 рублей. Пассажир отдал в кассу 200 рублей. Покупает 3 билета. Сколько сдачи он должен получить. 50*3=150 (50+50+50) 200-150=50 сдача 50 рублей 
Гость:
Цена билета 100 руб.,пассажир отдал в кассу 80 руб.,покупает 4 билета.Сколько сдачи он должен получить? 1)80:4=20 руб.-стоит один билет 2)100-20=20 руб-он должен получить.
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