Написать надо сочинение-рассуждение на тему:"Моё личное отношение к Тарасу Бульбе и его характеру"
Литература
Написать надо сочинение-рассуждение на тему:"Моё личное отношение к Тарасу Бульбе и его характеру"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Бульба очень гордился своими сыновьями-Андрием и Остапом,которые вернувшись с учения,отправились в Запорожскую Сечь. Тарас считал,что "нет уз святее товарищества".Когда его предал сын Андрий,он убил его,не простив предательства родной земли. Мое отношение к нему,что он был верен своей родине,стоял до конца,поэтому я считаю его смелым и сильным в душе человеком.
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