Написать надо сочинение-рассуждение на тему:"Моё личное отношение к Тарасу Бульбе и его характеру"

Гость: Гость:

Тарас Бульба очень гордился своими сыновьями-Андрием и Остапом,которые вернувшись с учения,отправились в Запорожскую Сечь. Тарас считал,что "нет уз святее товарищества".Когда его предал сын Андрий,он убил его,не простив предательства родной земли. Мое отношение к нему,что он был верен своей родине,стоял до конца,поэтому я считаю его смелым и сильным в душе человеком.