в какой из примеров в ответе получиться число 0, 35 ?
Математика
в какой из примеров в ответе получиться число 0, 35 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.15+0,2 0,9-0,55 0,34+0,01 и еще монго много............
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