В ряду найдите грамматически "лишнее" слово, объясните свой выбор: 1. смотреть,брить,думать,дышать,стелить,терпеть 2.печь,течь,мыть,знать,стать
Русский язык
В ряду найдите грамматически "лишнее" слово, объясните свой выбор: 1. смотреть,брить,думать,дышать,стелить,терпеть 2.печь,течь,мыть,знать,стать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. думать- это не слово исключение из правила е или и в личных окончаниях глаголов. 2.стать- это глагол совершенного вида , а все остальные несовершенного.
Гость:
дышать потому что все слова искл. печь -ж.р
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