Назовите общественно-политические учения, распространённые в обществе 19 в. Интересы каких слоёв населения они выражали?

Обществознание

Назовите общественно-политические учения, распространённые в обществе 19 в. Интересы каких слоёв населения они выражали?

Автор: Гость