Назовите общественно-политические учения, распространённые в обществе 19 в. Интересы каких слоёв населения они выражали?
Обществознание
Назовите общественно-политические учения, распространённые в обществе 19 в. Интересы каких слоёв населения они выражали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марксизм,либерализм,консерватизм,комунизм,социализм.
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