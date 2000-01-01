Привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. На первой клумбе посадили 1/3 всех кустиков, на второй - 1/3 остатка, на третьей - 1/3 нового остатка рассады. После этого осталось 24 кустика. Сколько всего кустиков? ...

Гость: Гость:

I способ: Примем за 1 (целую) часть общее количество кустов рассады, тогда 1) [latex]1-\frac{1}{3}=\frac{3-1}{3}=\frac{2}{3}[/latex] (часть) - рассады осталась не посаженная. 2) [latex]\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}[/latex] (часть) - рассады посадили на вторую клумбу. 3) [latex]\frac{2}{3}-\frac{2}{9}=\frac{6-2}{9}=\frac{4}{9}[/latex] (часть) - рассады осталось посадить. 4) [latex]\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{27}[/latex] (часть) - рассады посадили на третьей клумбе. 5) [latex]\frac{4}{9}-\frac{4}{27}=\frac{12-4}{27}=\frac{8}{27}[/latex] (часть) - рассады осталась не посаженной. 6) [latex]24:\frac{8}{27}=24\cdot\frac{27}{8}=\frac{648}{8}=81[/latex] (к.) - рассады цветов привезли. II способ: Примем за 1 (целую) часть общее количество кустов рассады, тогда 1) [latex]1-\frac{1}{3}=\frac{3-1}{3}=\frac{2}{3}[/latex] (часть) - рассады от нового остатка рассады составляет 24 куста. 2) 24:2=12 (к.) - рассады цветов посадили на третьей клумбе, что соответствует [latex]\frac{1}{3}[/latex] части рассады от нового остатка. 3) 12·3=36 (к.) - новый остаток рассады, что соответствует [latex]\frac{2}{3}[/latex] части остатка рассады. 4) 36:2=18 (к.) - рассады цветов посадили на второй клумбе, что соответствует [latex]\frac{1}{3}[/latex] части остатка рассады. 5) 18·3=54 (к.) - остаток рассады, что соответствует [latex]\frac{2}{3}[/latex] части всей рассады. 6) 54:2=27 (к.) - рассады цветов посадили на первой клумбе, что соответствует [latex]\frac{1}{3}[/latex] части всей рассады. Ответ: привезли 81 куст рассады цветов. Проверка: 27+18+12+24=81 (к.) - рассады цветов всего.