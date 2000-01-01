когда магазин открывался, пылесос стоил 2000 руб, потом в связи с рекламной акцией цена понизилась на 30%, а когда магазин "встал на ноги" то цена опять поднялась на 30%. Сколько рублей стоит пылесос сейчас?
Математика
когда магазин открывался, пылесос стоил 2000 руб, потом в связи с рекламной акцией цена понизилась на 30%, а когда магазин "встал на ноги" то цена опять поднялась на 30%. Сколько рублей стоит пылесос сейчас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000/100*30=600 2000-600=1400 1400/100*30=420 1400+420=1820 ответ 1820рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
внешняя политика в 1801-1812 функции министерств военное министерство морское министерство министерство иностранных дел министерство юстиции минист...
Математика
на какое расстояние следует отодвинуть от стены нижний конец лестницы, длина которой 13 м, чтобы верхний конец оказался на высоте 12 метров?
Биология
1.какая мышца носит профессиональное название.......2.может ли детская шалость и опасное заболевание носить одинаковые названия
Химия
записать уравнения реакций разложения схемы которых: а)НN3 -> H2O + NO2 +O2 б)Аl +O2 ->... в)Fe + Cl2 ->FeCl записать уравнения следующих реакций з...
Обществознание