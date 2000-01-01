когда магазин открывался, пылесос стоил 2000 руб, потом в связи с рекламной акцией цена понизилась на 30%, а когда магазин "встал на ноги" то цена опять поднялась на 30%. Сколько рублей стоит пылесос сейчас?

Математика

когда магазин открывался, пылесос стоил 2000 руб, потом в связи с рекламной акцией цена понизилась на 30%, а когда магазин "встал на ноги" то цена опять поднялась на 30%. Сколько рублей стоит пылесос сейчас?

Автор: Гость