записать уравнения реакций разложения схемы которых: а)НN3 - больше H2O + NO2 +O2 б)Аl +O2 - больше ... в)Fe + Cl2 - больше FeCl записать уравнения следующих реакций замещения: а)оксид (III) +водород - больше какие из реакций...

Химия

записать уравнения реакций разложения схемы которых: а)НN3 - больше H2O + NO2 +O2 б)Аl +O2 - больше ... в)Fe + Cl2 - больше FeCl записать уравнения следующих реакций замещения: а)оксид (III) +водород - больше какие из реакций схема которых: а)BaCl2 + AgNO3- больше б)NgCl2 +K2SO4 - больше

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