записать уравнения реакций разложения схемы которых: а)НN3 - больше H2O + NO2 +O2 б)Аl +O2 - больше ... в)Fe + Cl2 - больше FeCl записать уравнения следующих реакций замещения: а)оксид (III) +водород - больше какие из реакций...
Химия
записать уравнения реакций разложения схемы которых: а)НN3 - больше H2O + NO2 +O2 б)Аl +O2 - больше ... в)Fe + Cl2 - больше FeCl записать уравнения следующих реакций замещения: а)оксид (III) +водород - больше какие из реакций схема которых: а)BaCl2 + AgNO3- больше б)NgCl2 +K2SO4 - больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)НN3 -> H2O + NO2 +O2 Х2О3 + 3Н2 = 3Н2О+2Х BaCl2 + 2AgNO3->2AgCl + Ba(NO3)2 Я извиняюсь но я не знаю что такое Ng
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
В классе 42 ученика. В математическом кружке занимаются 3/7 учащихся класса. Сколько учеников этого класса занимаются в математическом кружке?
Экономика
В ячейке Е8 записана формула: =А12*5. Её скопировали в ячейку F8. Какой вид будет иметь формула в ячейке F8? В ячейке B4 записана формула: =А3+D5. ...