В слове ДЕШИФРОВКА все буквы заменили цифрами от 0 до 9 . Определите получившееся число , если известны соотношения : д*е=фи , е*р=вк , ш*а=ш , и*к=д , ф*д=вр , р*к=ик , о*к=о , в*ш=ав , а*о=о , в*Ф=шв СРОЧНО !!!! ПОЖАЛУЙСТА !!...

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берем 2 случая,когда а*0=0 и о*к=о значит о это"0",так как умножение на 0 будет ноль ш*ф=ш,значит либо ш либо а равно единице,но следуя из равенства в*ш=ав(в противном случае бы получилос в*ш=в),то а=1 из равенства в*ш=ав следует что значение есть число от10до19,которое делится на цифру ,содержащую в себе(то есть это либо 12,15) при 12 равенство не получается из-за формулы 2*ф=62,из этого следует что ф двузначное число,что противоречит условию. значит в*ш=15,то есть 3*5=15,в=5,ш=3 из равенства в*ф=шв получаем,что 5*ф=35,ф=7 берем равенство ф*д=вр,подставляем известное:7*д=5р вспомним таблицу умножения 8*7=56,значит д=8,р=6 д*е=фи,8*е=7и,значит 8*9=72,значит е=9,и=2 и берем последнее равенство и*к=д,(опять таблица умножения)2*к=8,к=4 в итоге : 0=о 1=а 2=и 3=ш 4=к 5=в 6=р 7=ф 8=д 9=е