Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 1024000бит/c. Через данное соединение передают файл размером 2500Кбайт! Определите время передачи файла в секундах.
Экономика
Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 1024000бит/c. Через данное соединение передают файл размером 2500Кбайт! Определите время передачи файла в секундах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала переведем кбайты в биты: 2500кбайт=2500*1024*8=20480000бит, затем найдем искомое время:t=объём файла/скорость передачи, t=20480000/1024000=20 секунд
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