Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 1024000бит/c. Через данное соединение передают файл размером 2500Кбайт! Определите время передачи файла в секундах.

Экономика

Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 1024000бит/c. Через данное соединение передают файл размером 2500Кбайт! Определите время передачи файла в секундах.

Автор: Гость