Напиши выражение в котором делитель был бы меньше делимого в 5 раз

Математика
Напиши выражение в котором делитель был бы меньше делимого в 5 раз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение этой задачи  25 : 5 = 5
Гость:
Например вот такие два выражения: 15/3=5 20/4=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
144-4 умножить 3 умножить 8
Ответить
Физика
Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?
Ответить
Экономика
петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать резул...
Ответить
Химия
дать характеристику физического тела сера по плану   1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещест...
Ответить
Математика
сколько см в дм? какую часть дм составляет 1см, 3см?
Ответить