Напиши выражение в котором делитель был бы меньше делимого в 5 раз
Математика
Напиши выражение в котором делитель был бы меньше делимого в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение этой задачи 25 : 5 = 5
Гость:
Например вот такие два выражения: 15/3=5 20/4=5
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