петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать результаты преобразования какое правило задумал петя в каждой игре. а-1;мама-4;весна-...
Экономика
петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать результаты преобразования какое правило задумал петя в каждой игре. а-1;мама-4;весна-5 а-1;шея-2;мама-2;огурец-3 а-0;шея-1;мама-2;огурец-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а-1;мама-4;весна-5 - количество букв а-1;шея-2;мама-2;огурец-3 - количество гласных а-0;шея-1;мама-2;огурец-3 - количество согласных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещест...
Қазақ тiлi
Экономика