петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать результаты преобразования какое правило задумал петя в каждой игре. а-1;мама-4;весна-...

Экономика

петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать результаты преобразования какое правило задумал петя в каждой игре. а-1;мама-4;весна-5 а-1;шея-2;мама-2;огурец-3 а-0;шея-1;мама-2;огурец-3

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