дать характеристику физического тела сера по плану   1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество  пластичность, хрупкость, эластичность  5 растворяется ли вещество в воде 6 к...

Химия
дать характеристику физического тела сера по плану   1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество  пластичность, хрупкость, эластичность  5 растворяется ли вещество в воде 6 какова температура плавления и кипения 7 какова плотность вещества 8 обладает ли вещество электро- и теплопроводность 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Твёрдое 2.Жёлтый цвет 3. не имеет 4. 5.не растворима 6.темп плавл 119.3,темп кип 444.674  7. 1.96  8. обладает 
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