дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде 6 к...
Химия
дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде 6 какова температура плавления и кипения 7 какова плотность вещества 8 обладает ли вещество электро- и теплопроводность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Твёрдое 2.Жёлтый цвет 3. не имеет 4. 5.не растворима 6.темп плавл 119.3,темп кип 444.674 7. 1.96 8. обладает
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