дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде 6 к...

Химия

дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде 6 какова температура плавления и кипения 7 какова плотность вещества 8 обладает ли вещество электро- и теплопроводность

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