10сл. сумнивніх приголосних

Қазақ тiлi
10сл. сумнивніх приголосних
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плід, гриб, , міг,  просьба, мимохіть, боротьба, брязк,  вогко, призьба, вокзал, мерехтіти, футбол, анекдот, мабуть
Гость:
Просьба  - просити,ложка-ложечка, молотьба - молотити, легкий - легенький, жолудь - жолуді, нігті - ніготь, важко - важіль, сніг - снігова, лодка - лодочка, боротьба -боротись.
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