Ширина прямоугольника 9см.это на12 см меньше. чем его длина. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника 9см.это на12 см меньше. чем его длина. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника

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