Ширина прямоугольника 9см.это на12 см меньше. чем его длина. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника 9см.это на12 см меньше. чем его длина. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+12=21(см)-длина прямоугольника 2)(9+21)*2=40(см)-Рпр. 3)9*21=189(см2)-Sпр.
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