Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо: Мал…чик, ноч…ка, пал…чик, спор…щик, плат…е, птен…чик, руч…и, убор…щица.

Математика

Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо: Мал…чик, ноч…ка, пал…чик, спор…щик, плат…е, птен…чик, руч…и, убор…щица.

Автор: Гость