Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо:   Мал…чик, ноч…ка, пал…чик, спор…щик, плат…е, птен…чик, руч…и, убор…щица.

Математика
Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо:   Мал…чик, ноч…ка, пал…чик, спор…щик, плат…е, птен…чик, руч…и, убор…щица.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик , ночка , пальчик , спорщик , платье , птенчик , ручьи , уборщица.
Гость:
мальчик, ночка, пальчик, спорщик, платье, птенчик, ручьи, уборщица.
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