состав тропосферы и стратосферы,изменение температуры с высотой тропосферы

Українська література
состав тропосферы и стратосферы,изменение температуры с высотой тропосферы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропосфера состоит из смеси газов и воды. Состав стратосферы такой же, как и у тропосферы, но в ней возниает и концентрируется озон. Температура тропосферы понижается с высотой.
Гость:
Тропосфера состоит из смеси газов и паров воды.Стратосфера состоит из смеси газов и паров воды и озона.Температура измеяется с высотой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составить сочинение на тему зимние забавы 2 класс
Ответить
Английский язык
англійська мова-4клас.8-10 речень про себе,і свою країну
Ответить
Математика
пожалуйста помогите !!! тема:число цифр в записи неполного частного запиши пять четырёхзначных чисел , каждое из которых при делении на число 23 да...
Ответить
Математика
В ромбе ABCD угол A=a;AC=d.Найдите сторону ромба.
Ответить
Українська література
Страна-бывшая колония великобритании
Ответить