состав тропосферы и стратосферы,изменение температуры с высотой тропосферы
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состав тропосферы и стратосферы,изменение температуры с высотой тропосферы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропосфера состоит из смеси газов и воды. Состав стратосферы такой же, как и у тропосферы, но в ней возниает и концентрируется озон. Температура тропосферы понижается с высотой.
Гость:
Тропосфера состоит из смеси газов и паров воды.Стратосфера состоит из смеси газов и паров воды и озона.Температура измеяется с высотой.
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