пожалуйста помогите !!! тема:число цифр в записи неполного частного запиши пять четырёхзначных чисел , каждое из которых при делении на число 23 дает двузначное неполное частное ПОМОГИТЕ !!

Математика

пожалуйста помогите !!! тема:число цифр в записи неполного частного запиши пять четырёхзначных чисел , каждое из которых при делении на число 23 дает двузначное неполное частное ПОМОГИТЕ !!

Автор: Гость