пожалуйста помогите !!! тема:число цифр в записи неполного частного запиши пять четырёхзначных чисел , каждое из которых при делении на число 23 дает двузначное неполное частное ПОМОГИТЕ !!

Математика
пожалуйста помогите !!! тема:число цифр в записи неполного частного запиши пять четырёхзначных чисел , каждое из которых при делении на число 23 дает двузначное неполное частное ПОМОГИТЕ !!
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Гость:
1234, 1395, 1745, 1856, 1111.
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