В ромбе ABCD угол A=a;AC=d.Найдите сторону ромба.

Математика
В ромбе ABCD угол A=a;AC=d.Найдите сторону ромба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспомним свойства диагоналей ромба: 1) Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам. Обозначим точку их пересечения т.О. Тогда треугольник АВО прямоугольный и АО=d/2. 2) Обе диагонали являются биссектрисами внутренних углов ромба, следовательно, угол ВАО=a/2. В треугольнике АВО гипотенуза АВ является стороной ромба. По определению косинуса: (d/2)/(АВ)=cos(a/2) , отсюда: АВ=(d/2)/cos(a/2) АВ=d/[2cos(a/2)]
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