Что должно происходить при правильном переходе общества к рынку?

География
Что должно происходить при правильном переходе общества к рынку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обеспечение финансовой сиабильности и создание благоприятных условий для развития экономики на всей территории государства, а не тольков его отдельных регионах.
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