выписать 10 слов с разными орфограммами
Русский язык
выписать 10 слов с разными орфограммами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молодой, поздно, вечерком, сидит, голосок,голова нести, лёгкий, везти,земли.
Гость:
касаться,пригород,не скажу ,деревянный,некуда,гонщик,разбежаться,сначала,как-нибудь,ни мороз,ни жара
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