Приведите примеры слов в прямом и переносном значении
Русский язык
Приведите примеры слов в прямом и переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
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Прямой смысл-ЖЕЛЕЗНЫЕ гвозди.Переносный смысл-ЖЕЛЕЗНОЕ здоровье. Прямой смысл-КОПИРУЕТ чертеж.Переносный смысл-КОПИРУЕТ походку. Прямой смысл-ЛЕДЯНАЯ глыба.Переносный смысл-ЛЕДЯНОЙ взгляд.
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