помогите мне пожалуйста написать 8 деепричастных предложений

1)смотря в окно,я слушала,как стекают капли дождя. 2)играя с ребенком,я испытывал чувство радости и счастья. 3)поворачивая на виражах,сбрасывайте скорость до минимума. 4)сочиняя стихи,я вкладываю в них свою душу. 5)не смотря на то,что я плохо разбираюсь в математике,я смог решить контрольную на 5. 6)одевайте специальные очки,сидя долго за компьютером. 7)дописав сочинение,я пошла гулять с друзьями. 8)используйте десятипальцевую систему,печатая на компьютере.

Гость: Гость:

1)Миша очень волновался, решая у доски задачу. 2)Ветер, сбивая с ног прохожих, тревожил каждый клён в парке. 3) В палату вошёл Кошелёв, взолнованно рассказывая о приказах чиновников. 4)Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами хлеба, макал его в мёд, и , не торопясь, жевал 5)По равнине быстро разливалась тьма, поглащая очертания 6)Рызскивая норму данного языка, нужно обращаться к произведениям хороших писателей. 7)Мальчик бежал по улице, сбивая на своём пути всех и всё. 8) "Я не хочу есть!", - закричала Маша, топая ножками.