Пожалуйста помогите!! Марина, Паша и Мишка собирали гриби,Марина нашла 5/14 всех грибов, Пашка 3/8 остатка, а Мишка - все оставшиеся 45 грибов, Сколько всего грибов собрали дети?
Математика
Пожалуйста помогите!! Марина, Паша и Мишка собирали гриби,Марина нашла 5/14 всех грибов, Пашка 3/8 остатка, а Мишка - все оставшиеся 45 грибов, Сколько всего грибов собрали дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-5\14=14\14-5\14=9\14 от всех грибов собрали Пашка и Мишка 2) 1-3\8=8\8-3\8=5\8 от остатка грибов собрал Мишка 3) 5\8*9\14=45\112 от всех грибов собрал Мишка 4) 45 грибов становят 45\112 от всех грибов 45: 45\112=45:45*112=112 грибов - всего собрали дети ответ: 112 грибов
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