Найти массу оксида кальция и количество вещества если в реакцию вступает 32 г кальция.
Химия
Найти массу оксида кальция и количество вещества если в реакцию вступает 32 г кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2Ca+O_2=2CaO[/latex] n(Ca)=n(CaO)=32/40=0.8моль m(CaO)=0.8*56=44.8г
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