Собрали 320 кг свеклы и моркови. Свеклу разложили в корзины по 9 кг ,а морковь разложили в такое количество корзин по 7 кг. Сколько килограммов свеклы и моркови собрали в отдельности?

Математика

Собрали 320 кг свеклы и моркови. Свеклу разложили в корзины по 9 кг ,а морковь разложили в такое количество корзин по 7 кг. Сколько килограммов свеклы и моркови собрали в отдельности?

Автор: Гость