Собрали 320 кг свеклы и моркови. Свеклу разложили в корзины по 9 кг ,а морковь разложили в такое количество корзин по 7 кг. Сколько килограммов свеклы и моркови собрали в отдельности?
Математика
Собрали 320 кг свеклы и моркови. Свеклу разложили в корзины по 9 кг ,а морковь разложили в такое количество корзин по 7 кг. Сколько килограммов свеклы и моркови собрали в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-количество корзин,тогда 9х кг-свеклы,7х кг-моркови 9х+7х=320,16х=320,х=20 9*20=180(кг)-свеклы 7*20=140(кг)-моркови
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