Составьте уравнение химической реакции сульфата меди(2) и гидроксида натрия.     Составьте химическое уравнение реакции  оксида кальция и воды.

Химия
Составьте уравнение химической реакции сульфата меди(2) и гидроксида натрия.     Составьте химическое уравнение реакции  оксида кальция и воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)Cu2SO4+NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2 (осадок) 2.)CaO+H2O=Ca(OH)2 (Ca(OH)2 - вещество малорастворимо, но вообще можно считать его растворимым в задачах и уравнениях реакций)
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