(x в квадрате -5x+6)разделить на x-2 =0,7

Алгебра
(x в квадрате -5x+6)разделить на x-2 =0,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{x^2-5x+6}{x-2}=0.7[/latex] [latex]\frac{(x-2)(x-3)}{x-2}=0.7[/latex] x-3=0.7 x=3.7
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