человек может опуститься на глубину до 9 м.Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1,030 кг/м в третей степени)

Физика

человек может опуститься на глубину до 9 м.Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1,030 кг/м в третей степени)

Автор: Гость