человек может опуститься на глубину до 9 м.Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1,030 кг/м в третей степени)
Физика
человек может опуститься на глубину до 9 м.Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1,030 кг/м в третей степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р=1030кг/м3*10Н/кг*9м=92700 Па=92,7кПа
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