почему можно утверждать, что яйцекладущие, сумчатые и насекомоядные-очень древние и наиболее примитивные млекопитающие?

Биология
почему можно утверждать, что яйцекладущие, сумчатые и насекомоядные-очень древние и наиболее примитивные млекопитающие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как в эти классы входят такие существа которые по факту древние.Потому что млекопитающие самый большой отряд, в него входят даже человек
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